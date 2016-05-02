مران الأهلي – تأهيل أحمد الشيخ.. وعودة ربيعة

خاض أحمد الشيخ لاعب الأهلي تدريبات تأهيلية الاثنين بعد الإصابة التي لحقت به في الركبة، بينما عاد رامي ربيعة للمران الجماعي للفريق بعد تعافيه من نزلة برد.

وعاد الأهلي للتدريبات بعد الحصول على راحة الأحد، ويستعد الفريق لمواجهة حرس الحدود الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.

وشهد المران عودة أحمد حجازي وصبري رحيل بعد حصولهما على راحة سلبية مدتها 3 أيام.

وكان من المفترض أن يواجه الأهلي الفريق السكندري يوم السبت في ثمن نهائي كأس مصر إلا أن المباراة تأجلت بسبب عدم الحصول على الموافقات الأمنية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بفارق 11 نقطة عن الزمالك الوصيف بعد خوض الفريقين 24 جولة.