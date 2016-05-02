يوفنتوس: موراتا يريد البقاء معنا وليس العودة لريال مدريد

(إفي): أكد العضو المنتدب ليوفنتوس الإيطالي جوزيبي ماروتا أن ريال مدريد الإسباني "لديه كل ما يلزم" لإقناع المهاجم ألفارو موراتا بالعودة لصفوفه لكن الأخير يفضل البقاء في إيطاليا.

وأشار ماروتا على الرغم من هذا إلى أن موراتا "استعاد قيمته" مع اليوفي وارتبط به بشكل "كبير".

وصرح المسئول لسبورت ميدياسيت "رغبة اللاعبين حاسمة. ألفارو استعاد قيمته هنا معنا وأصبح واقعا. إنه مرتبط بالنادي ورغبته هي البقاء وإن كان ريال مدريد لديه كل ما يلزم لإقناعه. نحن من جانبنا سندعم أنفسنا برغبته".

ويحق لريال مدريد إعادة شراء اللاعب في فترة الانتقالات المقبلة، لذا أشار ماروتا إلى أنه سيحاول الاجتماع مع قيادات النادي الملكي "في أقرب وقت ممكن".

وصرح العضو المنتدب "وضع موراتا لا يعتمد علينا فقط، نرغب في الاحتفاظ به ونحاول التحدث مع ريال مدريد في أقرب وقت ممكن. مستقبل موراتا يرتبط بما سيفعله ريال مدريد والذي ينافس في الوقت الحالي على الليجا ودوري الأبطال".

وبخصوص اهتمام اليوفي المفترض بالبرتغالي أندريه جوميش لاعب فالنسيا أشار المسئول إلى أن "كل الاحتمالات قائمة".