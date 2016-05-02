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طوارئ بالمستشفيات والواحدات الصحية لمواجهة الحالات الطارئة ببورسعيد

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طوارئ بالمستشفيات والواحدات الصحية لمواجهة الحالات الطارئة ببورسعيد طوارئ بالمستشفيات والواحدات الصحية لمواجهة الحالات الطارئة ببورسعيد
أكد الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية والسكان ببورسعيد لـ" اليوم السابع" بأنه أصدر تعليمات بإلغاء الإجازات لجميع الأطباء والتشديد على فتح البنك الرئيسى للدم، تحسبا لوقوع أية بالطرق .

وقال تعيلب أن كل الإدارات العلاجية والوقائية والطوارئ والرعاية الأساسية والصيدلة وصحة البيئة ومجمع المعامل بمديرية الشئون الصحية وبنك الدم تعمل بحرص لتنفيذ خطة الطوارئ بالمستشفيات بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد والواحدات الصحية بقرى الجنوب والغرب، تحسبا لأية حالات تسمم غذائى من خلال توفير المصل المضاد Anti Butilism بأقسام الطوارئ .

وفى السياق ذاته أكد تعيلب بأن مرفق الإسعاف الرئيسى رفع درجات الاستعداد لتلقى البلاغات عن حالات التسمم الغذائى على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى تمركز سيارات الإسعاف بالشاطئ والحدائق والمنتزهات والطرق السريعة طريق بورسعيد/ الإسماعيلية والطريق الدائرى .
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