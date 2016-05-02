تواجد أمنى مكثف للشرطة بالسويس بالمدخل الجنوبى للقناة والشواطئ فى شم النسيم

كثفت قوات الأمن بالسويس اليوم الاثنين، من تواجدها الأمنى بنفق الشهيد أحمد حمدى ومدخل قناة السويس بمدينة بورتوفيق بالسويس للتأمين خلال احتفالات شم النسيم.

وانتشرت قوات الشرطة بالسويس بالحدائق المطلة على المجرى الملاحى للقناة بالسويس لتأمين المواطنين خلال الاحتفالات.

وقال اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، إن قوات الشرطة متواجدة بالطرق المختلفة بالسويس من بينها طريق العين السخنة الذى يشهد إقبالا كبيرا على شواطئه خلال احتفالات شم النسيم.

وأكد مجدى عبدالعال، أن قوات الشرطة بمرور السويس متواجدة من خلال الدوريات بطرق السخنة لتامين الطريق وسير السيارات.

وأوضح محافظ السويس اللواء أحمد الهياتمى، أنه أكد على العميد محمد دفراوى مدير إدارة المرور أهمية تكثيف التواجد الأمنى وانتشاررجال المرور بالميادين العامة ومداخل السويس الرئيسية وطريق السخنة البحرالأحمروميدان الأدبية وتكثيف الحملات المرورية بمنطقة القرى السياحية والشواطئ العامة لتسهيل حركة المرور.

وأضاف المحافظ، أنه طلب من المقدم أحمدعبد العال مدير إدارة شرطة المرافق بتكثيف الحملات ورفع أى إشغالات عامة بالتنسيق مع رؤساء الإحياء، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لشارع الجيش وميدان الإسعاف وشارع أحمد عرابى للحفاظ على شكل الشارع الجمالى وسيولة الحركة للمواطنين.

مدير أمن بورسعيد:تكثيف أمنى لحماية الكنائس وشرطة سرية بالمنتزهات لمنع التحرش

>