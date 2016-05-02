أخبار عاجلة

زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تواجد أمنى مكثف للشرطة بالسويس بالمدخل الجنوبى للقناة والشواطئ فى شم النسيم

Google+ Print
تواجد أمنى مكثف للشرطة بالسويس بالمدخل الجنوبى للقناة والشواطئ فى شم النسيم تواجد أمنى مكثف للشرطة بالسويس بالمدخل الجنوبى للقناة والشواطئ فى شم النسيم
كثفت قوات الأمن بالسويس اليوم الاثنين، من تواجدها الأمنى بنفق الشهيد أحمد حمدى ومدخل قناة السويس بمدينة بورتوفيق بالسويس للتأمين خلال احتفالات شم النسيم.

وانتشرت قوات الشرطة بالسويس بالحدائق المطلة على المجرى الملاحى للقناة بالسويس لتأمين المواطنين خلال الاحتفالات.

وقال اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، إن قوات الشرطة متواجدة بالطرق المختلفة بالسويس من بينها طريق العين السخنة الذى يشهد إقبالا كبيرا على شواطئه خلال احتفالات شم النسيم.

وأكد مجدى عبدالعال، أن قوات الشرطة بمرور السويس متواجدة من خلال الدوريات بطرق السخنة لتامين الطريق وسير السيارات.

وأوضح محافظ السويس اللواء أحمد الهياتمى، أنه أكد على العميد محمد دفراوى مدير إدارة المرور أهمية تكثيف التواجد الأمنى وانتشاررجال المرور بالميادين العامة ومداخل السويس الرئيسية وطريق السخنة البحرالأحمروميدان الأدبية وتكثيف الحملات المرورية بمنطقة القرى السياحية والشواطئ العامة لتسهيل حركة المرور.

وأضاف المحافظ، أنه طلب من المقدم أحمدعبد العال مدير إدارة شرطة المرافق بتكثيف الحملات ورفع أى إشغالات عامة بالتنسيق مع رؤساء الإحياء، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لشارع الجيش وميدان الإسعاف وشارع أحمد عرابى للحفاظ على شكل الشارع الجمالى وسيولة الحركة للمواطنين.


>مدير أمن بورسعيد:تكثيف أمنى لحماية الكنائس وشرطة سرية بالمنتزهات لمنع التحرش
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365