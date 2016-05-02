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مدير أمن الأقصر: انتشار مكثف بحدائق ومعابد الأقصر لتأمين احتفالات شم النسيم

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مدير أمن الأقصر: انتشار مكثف بحدائق ومعابد الأقصر لتأمين احتفالات شم النسيم مدير أمن الأقصر: انتشار مكثف بحدائق ومعابد الأقصر لتأمين احتفالات شم النسيم
صرح اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، اليوم الاثنين، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف قطاعات المديرية لتأمين احتفالات المواطنين بأعياد شم النسيم، والتواجد بصورة مكثفة للحفاظ على الاحتفالات من أى صور للخروج على القانون.

وأضاف مدير أمن الأقصر فى تصريحات خاصة، أنه كلف جميع القوات بالانتشار المكثف فى مختلف المناطق السياحية والمزارات الآثرية لتأمين السائحين الأجانب المتواجدين بالمحافظة، للاستمتاع بأجواء الربيع وأعياد شم النسيم.

وأوضح اللواء عصام الحملى، أنه كلف جميع مأمورى الأقسام ورؤساء المباحث بعمل دوريات أمنية مكثفة بمختلف الطرق والشوارع الرئيسية والحدائق والمتنزهات بشرق المحافظة وغربها، للحفاظ على المواطنين وردع المتحرشين والخارجين على القانون.


>بالصور.. محافظ الأقصر تنهى استعداداتها لاستقبال احتفالات المواطنين بأعياد شم النسيم.. كورنيش النيل الجديد والحديقة الدولية يتزينان لاستقبال المواطنين.. وغرفة عمليات لمتابعة الأسواق وضبط المخالفين
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