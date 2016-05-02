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23 جهاز BBA لمكينة المخالفات المرورية بالوادى الجديد وربطها بالقاهرة

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23 جهاز BBA لمكينة المخالفات المرورية بالوادى الجديد وربطها بالقاهرة 23 جهاز BBA لمكينة المخالفات المرورية بالوادى الجديد وربطها بالقاهرة
قال اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، أن وزارة الداخلية دعمت مديرية الأمن بـ23 جهاز BBA لإدارة مرور المحافظة لمكينة المخالفات المرورية وربطها بالإدارة العامة للمرور بالقاهرة مباشرة.

وأكد مدير الأمن، أنه تم استلام الأجهزة وتوزيعها علي جميع ضباط المرور بالمحافظة بمراكزها الخمسة بقيادة العقيد أشرف الجرف مدير إدارة المرور بالمحافظة، بهدف تطبيق مبدأ الشفافية فى المخالفات المرورية، بحيث يتم تسجل المخالفة مباشرة، وإرسالها للقاهرة عن طريق الإنترنت دون تدخل بشرى، لضمان الحيادية والنزاهة، ومنعاً لأى مجاملات .

من جانبه، أوضح العقيد أشرف الجرف، مدير إدارة مرور الوادى الجديد، أنه سيتم طباعة إيصال فورى لقائد المركبة، بحيث يتم تحصيل المخالفة بشكل سريع أو عمل إخطار بها، للمخالف لضمان الشفافية والحيادية فى التعامل مع المواطنين، حيث تم توزيع الأجهزة على جميع الإدارات الفرعية للمرور.


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