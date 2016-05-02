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توغل إسرائيلى محدود شرق رفح جنوب قطاع غزة

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توغل إسرائيلى محدود شرق رفح جنوب قطاع غزة توغل إسرائيلى محدود شرق رفح جنوب قطاع غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الاثنين بشكل محدود شرقى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما أفادت مصادر محلية بأن أربع جرافات عسكرية إسرائيلية ترافقها آليات حفر توغلت عشرات الأمتار فى الأراضى الزراعية شرق رفح وشرعت بأعمال تجريف وتسوية بمحاذاة الشريط الحدودى الفاصل.

وكان الجيش الإسرائيلى قد أعلن فى 18 أبريل الماضى العثور على نفق هجومى تابع لحركة حماس يمتد من شرق رفح جنوب قطاع غزة إلى داخل إسرائيل متجاوزا الجدار الأمنى الفاصل بعشرات الأمتار.

وتتوغل قوات الاحتلال بشكل دورى فى الأراضى القريبة من الشريط الحدودى الفاصل شمال وشرق قطاع غزة للبحث عن عبوات ناسفة أو أنفاق للمقاومة وتمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم فى هذه المناطق.

فى سياق متصل، أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلى النار تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة دون الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار.
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