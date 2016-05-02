«أوباما» حول تفاصيل مقتل بن لادن: امريكا لم تنسَ ضحايا 11 سبتمبر

قال الرئيس الامريكي باراك أوباما، انه يأمل ان اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة ومدبر هجمات 11 سبتمبر قد فهم لحظة مقتله ان الولايات المتحدة وصلت اليه لتأخذ بثأر الثلاثة آلاف شخص الذي قُتِلوا في هجمات عام 2001.

وقد اجرى اوباما حديثا خاصا مع محطة سي ان ان الامريكية بمناسبة الذكرى الخامسة لمقتل زعيم تنظيم القاعدة يُذاع كاملا مساء اليوم الاثنين روي فيه تفاصيل لاول مرة حول مقتل بن لادن.

وقال مراسل المحطة بيتر بيرجن خلال حواره مع اوباما والذي اجراه في غرفة ادارة الازمات للمرة الاولى ان آخر شخص رآه بن لادن على الارض كان امريكيا.

في حين رد اوباما قائلا انه يأمل في ان يكون بن لادن قد فهم في هذه اللحظة ان الشعب الامريكي لم ينسَ ضحايا هجمات 11 سبتمبر والبالغ عددهم ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص. وتابع اوباما في مقتطفات اذاعتها سي ان ان، انه بعد مناقشات درات مع مستشاريه ، كان من الواضح ان هذه هي افضل فرصة للوصول الى بن لادن.

وقال ان اكثر ما كان يقلقه هو انه اذا لم تتخذ الولايات المتحدة اجراء حينئذ ربما يفلت بن لادن وقد يستغرق الامر سنوات حتى يعاود في الظهور.

واوضح اوباما ان فريقه للامن القومي كان يدرك مخاطر مثل هذه العملية مشيرا الى انهم كانوا على علم بان مثل هذه الخطوة سيكون لها بعض ردود افعال كبيرة داخل باكستان. وبعيدا عن الآثار الدبلوماسية كان هناك مخاوف من مخاطر فشل العملية على حد قوله.

واستطرد اوباما انه اذا لم يكن الشخص المستهدف هو بن لادن ستخسر الولايات المتحدة دوليا لانه ربما كان من الصعب الابقاء على سرية العملية فور بدايتها. غير انه اكد في حديثه انه كان على ثقة بان فريق قوات البحرية الامريكية الثلاثة والعشرين سيعودون.