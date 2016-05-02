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شرطة المسطحات المائية: لانشات لتأمين النيل أثناء الاحتفالات بشم النسيم

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شرطة المسطحات المائية: لانشات لتأمين النيل أثناء الاحتفالات بشم النسيم شرطة المسطحات المائية: لانشات لتأمين النيل أثناء الاحتفالات بشم النسيم
أكد اللواء حامد العقيلى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية انتشار اللانشات بطول نهر النيل من أسوان حتى المصب لتأمين احتفالات المصريين بأعياد شم النسيم.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لليوم السابع أنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمنى ورفع حالة الطوارئ وتفعيل دور قوات الإنقاذ لمنع حالات الغرق.

وتابع أن هناك حملات تفتيشية على المراكب النيلية والمعديات لضمان سلامة الإجراءات الملاحية وعدم وجود اعداد زيادة لعدم تعرضها للغرق.

شرطة المسطحات المائية: استنفار بمجرى النيل أثناء احتفالات أعياد شم النسيم
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