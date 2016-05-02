افتتاح مطار عدن خلال أقل من أسبوع

> قال وزير النقل اليمنى مراد الحالمى إنه سيتم افتتاح مطار عدن أمام الرحلات الجوية خلال أقل من أسبوع ، لافتا إلى أن هناك خطة يمنية إماراتية لتأمين المطار.

وأشار الحالمى -فى تصريح صحفى اليوم الاثنين - إلى أن الزيارة التى قام بها الرئيس عبد ربه منصور هادى الأخيرة للامارات أدت إلى تنسيق كامل بين الجانبين فى عدة مجالات وأولها هو إعادة افتتاح وتأمين مطار عدن الدولى أمام الرحلات الجوية.

وأوضح أن عملية افتتاح المطار أمام الرحلات الجوية تأخرت كثيرا وسببت معاناة للآلاف من المسافرين.... مشيرا الى أنه كلما يتم الاعلان عن موعد لافتتاح المطار يتم استهدافه.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية الحكومية أن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى أبلغ المسئولين بأنه سيتم إعادة تشغيل مطار عدن ومطار الريان بمحافظة حضرموت خلال الايام القليلة القادمة لاستئناف الرحلات الجوية التى ينتظرها المواطنون.

يذكر أن مطار عدن كان قد أغلق منذ شهر مارس العام الماضى بسبب الحرب التى شنتها ميليشيات الحوثيين وصالح على عدن والتى أحدثت دمارا فى المطار ، وبعد تحريرها أعادت دولة الامارات بناء المبانى والمنشأت التى تضررت ، بالاضافة إلى تأهيل المطار بأحدث الأجهزة .

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