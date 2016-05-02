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ضبط 652 قضية تهرب ضريبى بقيمة 9 مليار جنيه

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ضبط 652 قضية تهرب ضريبى بقيمة 9 مليار جنيه ضبط 652 قضية تهرب ضريبى بقيمة 9 مليار جنيه
تمكنت شرطة التهرب الضريبى من ضبط 652 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستنديا، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ ( 9056281088 جنيه ).

وتم ضبط 244 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات ( 1765570931 جنيه )، كما تم ضبط 138 قضية تهريب بضائع أجنبية لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.


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