أخبار عاجلة

زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطل لحيازته سلاح نارى وأقراص مخدرة فى أسوان

Google+ Print
ضبط عاطل لحيازته سلاح نارى وأقراص مخدرة فى أسوان ضبط عاطل لحيازته سلاح نارى وأقراص مخدرة فى أسوان
تمكنت قوة شرطية من رجال مباحث مركز شرطة دراو بأسوان من ضبط عاطل لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص وطلقات وأقراص مخدرة، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دراو عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم "محمود . م " 25 سنة عاطل وبحيازته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مللى وطلقتين من ذات العيار و20 قرص مخدر وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى والذخائر بقصد الدفاع والأقراص المخدرة بقصد الاتجار حسبما أفادت الشرطة.

تحررالمحضر رقم 1079 لسنة 2016 م إدارى مركز دراو وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.


>- العثور على جثة طالب غريق فى ترعة بلانة بأسوان
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365