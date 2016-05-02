ضبط عاطل لحيازته سلاح نارى وأقراص مخدرة فى أسوان

تمكنت قوة شرطية من رجال مباحث مركز شرطة دراو بأسوان من ضبط عاطل لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص وطلقات وأقراص مخدرة، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دراو عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم "محمود . م " 25 سنة عاطل وبحيازته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مللى وطلقتين من ذات العيار و20 قرص مخدر وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى والذخائر بقصد الدفاع والأقراص المخدرة بقصد الاتجار حسبما أفادت الشرطة.

تحررالمحضر رقم 1079 لسنة 2016 م إدارى مركز دراو وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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