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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة وسط انتشار كثيف لرجال المرور

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة وسط انتشار كثيف لرجال المرور سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة وسط انتشار كثيف لرجال المرور
شهدت الشوارع والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، بالتزامن مع احتفالات المواطنين بأعياد شم النسيم، سيولة فى الحركة المرورية، فى ظل انتشار مكثف لرجال المرور.

وشهدت شوارع أحمد عرابى، السودان، وجامعة الدول العربية، والبحر الأعظم، وكوبرى أكتوبر، وميدانا الدقى والجيزة، سيولة فى حركة السير أمام السيارات.

وكما شهدت شوارع الجلاء، رمسيس، و26 يوليو، وميدان رمسيس، والأوبرا، وطريقا صلاح سالم الأوتوستراد، حالة من السيولة المرورية أمام قائدى السيارات، مع انتشار رجال المرور بالشوارع والميادين الرئيسية.


>سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة وسط انتشار كثيف لرجال المرور
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