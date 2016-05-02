إصابة 3 من رجال الشرطة فى اشتباكات مسلحة مع مطلوبين بسوهاج

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرق محافظة سوهاج، منذ قليل، 3 من قوات الشرطة تابعين لقوة المركز، مصابين بإصابات مختلفة بالجسم، إثر وقوع اشتباكات مسلحة بينهم وبين بعض الخارجين عن القانون بقرية البلابيش.إعلان - Ads إعلان - Ads
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بدأت الواقعة بمرور دورية أمنية من قوة مركز دار السلام بناحية قرية البلابيش، وحال مشاهدة بعض الخارجين عن القانون اشتبكوا مع الدورية، ما نتج عنه إصابة 3 تم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزى وتحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعى، ويجرى الدفع بقوات إضافية للقبض على مرتكبى الواقعة.
>إصابة 5 فى حادث تصادم على الطريق السريع بسوهاج ومستشفى طهطا تعلن الطوارئ
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