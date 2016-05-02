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إصابة 3 من رجال الشرطة فى اشتباكات مسلحة مع مطلوبين بسوهاج

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إصابة 3 من رجال الشرطة فى اشتباكات مسلحة مع مطلوبين بسوهاج إصابة 3 من رجال الشرطة فى اشتباكات مسلحة مع مطلوبين بسوهاج
استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرق محافظة سوهاج، منذ قليل، 3 من قوات الشرطة تابعين لقوة المركز، مصابين بإصابات مختلفة بالجسم، إثر وقوع اشتباكات مسلحة بينهم وبين بعض الخارجين عن القانون بقرية البلابيش.

بدأت الواقعة بمرور دورية أمنية من قوة مركز دار السلام بناحية قرية البلابيش، وحال مشاهدة بعض الخارجين عن القانون اشتبكوا مع الدورية، ما نتج عنه إصابة 3 تم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزى وتحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعى، ويجرى الدفع بقوات إضافية للقبض على مرتكبى الواقعة.


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