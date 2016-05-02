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مدير أمن بورسعيد:تكثيف أمنى لحماية الكنائس وشرطة سرية بالمنتزهات لمنع التحرش

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مدير أمن بورسعيد:تكثيف أمنى لحماية الكنائس وشرطة سرية بالمنتزهات لمنع التحرش مدير أمن بورسعيد:تكثيف أمنى لحماية الكنائس وشرطة سرية بالمنتزهات لمنع التحرش
أكد اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد لـ"اليوم السابع"، أنه تم وضع خطة أمنية محكمة من قوات الانتشار السريع لتأمين الكنائس والمناطق الحيوية لتحقيق الانضباط.

وأشار "الديب" إلى أن هناك عناصر من الشرطة السرية بالمنتزهات والحدائق والشواطئ لمنع حالات التحرش والمعاكسات وتفعيل القانون حيال كل من تسول له نفسة إفساد المنظومة الأمنية.

وقال "الديب" إنه تم وضع كمائن ثابتة على الطرق وأخرى متحركة بالشوارع والميادين للسيطرة على مداخل المدينة والمنافذ الجمركية، بالإضافة لإخضاع المشتبه بهم للتفتيش لتوفير الأمن والأمان.

وأضاف "الديب" مؤكدا على حالة الاستنفار الأمنى لقوات الانتشار السريع وخبراء المفرقعات والحماية المدنية من تمشيط محيط الكنائس والمنشآت الحيوية من خلال الكلاب البوليسية بجانب غرفة العمليات وكاميرات المراقبة التى ترصد أية أعمال شغب بالمنتزهات العامة والحدائق والشواطئ.

وأوضح "الديب" أن هناك تأمينا للمجرى الملاحى والموانئ وإحكام السيطرة الكاملة بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ ورجال القوات المسلحة حفاظا على أمن وشعبها.


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