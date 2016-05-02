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بيان لنقابة المحامين بالمنوفية يدين اقتحام مقر "الصحفيين" والقبض على أعضائها

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بيان لنقابة المحامين بالمنوفية يدين اقتحام مقر "الصحفيين" والقبض على أعضائها بيان لنقابة المحامين بالمنوفية يدين اقتحام مقر "الصحفيين" والقبض على أعضائها
أصدرت نقابة المحامين بالمنوفية بيانا، أدانت فيه اقتحام نقابة الصحفيين من قبل قوات الأمن والقبض على صحفيين اعتصما بالنقابة واحتميا بها.

وأكدت النقابة فى بيانها أن ما حدث يمثل تجاوزا وخرقًا دستوريًا غير مسبوق، خاصة وأن النقابات المهنية فى الآونة الأخيرة من محامين وأطباء وصحفيين يتعرضون لانتهاكات ممنهجة، وهو ما يعكس تطورًا لا يبشر بخير فى التعامل مع مؤسسات المجتمع المدنى الذى يبدو أن هناك مخططا لإسكاته وإخراسه.

وأهابت النقابة بالدولة أن تعيد النظر فى الطريقة التى تنتهجها، والتى تزيد من حالة الاحتقان والغضب العام، كما أهابت بالنقابات المهنية ممثلة فى مجالسها أن تدعو لانعقاد عاجل للنظر فى الخطوات التى يجرى الاتفاق عليها نحو مواجهة الهجمة الشرسة على النقابات المهنية.


>- إتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء يستنكر اقتحام نقابة الصحفيين
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