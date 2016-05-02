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للأمهات الجدد.. متقشريش قشرة رأس طفلك المولود.. بزيت زيتون هاتقع لوحدها

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للأمهات الجدد.. متقشريش قشرة رأس طفلك المولود.. بزيت زيتون هاتقع لوحدها للأمهات الجدد.. متقشريش قشرة رأس طفلك المولود.. بزيت زيتون هاتقع لوحدها
من الأمور غير المقلقة التى يولد بها أغلب الأطفال، هى قشرة الرأس، بحيث تتكون طبقة سميكة من القشرة وقاسية بعض الشىء، وقد تتميز بلونها المائل إلى الأصفر بعض الشىء، أو البنى الفاتح.

تخطئ بعض الأمهات بالتعامل القاسى مع تلك الطبقة القشرية السميكة، فيما ينتاب بعضهن الخوف والهلع منها معتقدات أنها تضر المولود، وكثير منهن يقمن بنزعها بقسوة وهو فعل خاطئ يحذرك منه الأطباء، ويجب أن تعى الأمهات أن هذه القشرة هى تفاعل طبيعى عند المواليد قد ينتج عن التهاب الجلد بشكل طبيعى.

من جانبه الدكتور أكد الدكتور هانى الناظر -الرئيس السابق للمركز القومى للبحوث واستشارى الأمراض الجلدية– أن قشرة رأس المواليد ليست أمرًا يدعو للخوف كما تعتقد بعض الأمهات خاصة الجديدات منهن، ناصحًا بضرورة التعامل بلطف ونعومة ودون قسوة مع تلك القشرة الرقيقة، نظرًا لرقة بشرة المولود، ولأنها أمر سوف يتلاشى تدريجيًا دون إحداث مشكلات صحية بالطفل.

وتابع استشارى الأمراض الجلدية حديثه ناصحًا الأمهات باستخدام طريقة سهلة للتخلص من هذه القشرة وهى الأكثر أمنا على الطفل، من خلال دهان القشرة يوميًا ببضع من قطرات زيت الزيتون النقى ذى الجودة العالية (دهان خفيف ورقيق)، وتدريجيًا سوف تختفى القشرة وتلاشى مع استحمام الطفل بشكل طبيعى، ناصحًا بعدم زيادة مرات غسيل رأس المولود أو استحمامه رغبة فى إزالتها سريعًا، لأن الأمر لا يحتاج لمثل هذه السرعة.

- قشور فروة رأس الأطفال حديثى الولادة أمر طبيعى ولا تستدعى القلق
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>- خطوتان لعلاج قشرة فروة رأس الطف
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