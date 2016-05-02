4 أسباب شائعة وراء حدوث الإمساك.. وعلاجات طبيعية للتخلص منه

الإمساك من أمراض الجهاز الهضمى الشائعة للغاية وتتسبب فى آلام بالبطن والشعور بمعاناة عند قضاء الحاجة وقد يتسبب الإمساك بعد فترة فى الإصابة بالبواسير، وكشف تقرير نشر مؤخرًا بموقع مركز مايو كلينيك الأمريكى عن أن هناك أسبابًا عديدة لحدوث الإمساك، وتشمل:

1.انسداد فى القولون أو المستقيم، وهو ما يتسبب فى إبطاء أو إيقاف حركة البراز فى الأمعاء، وذلك بسبب سرطان القولون أو ضيق القولون أو سرطان المستقيم أو بسبب الشرخ الشرجى.

2.مشاكل فى الأعصاب المحيطة بالقولون والمستقيم، المسئولة عن انقباض عضلاته وتحريك البراز عبر الأمعاء، ومن أبرز مسببات ذلك: التصلب المتعدد والشلل الرعاش وإصابات العمود الفقرى والسكتة الدماغية واعتلال الأعصاب الذاتية.

3.مشاكل واضطرابات فى عضلات الحوض المسئولة عن حركة الأمعاء، وهو ما يتسبب فى حدوث الإمساك، ويحدث ذلك حال ضعف عضلات الحوض أو عدم قدرة هذه العضلات على الاسترخاء لتسمح بحركة الأمعاء، أو عدم وجود تنسيق فى حدوث عملية الانقباض والانبساط.

>4.أمراض وحالات مرضية تتسبب فى حدوث خلل بتوازن الهرمونات بالجسم، وهو ما يؤدى للإصابة بالإمساك مثل: الإصابة بمرض السكر أو قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الجار درقية أو خلال الحمل.

علاج الإمساك من خلال تغيير أسلوب الحياة اليومى

موضوعات متعلقة

برتقالة على الريق.. أفضل طريقة لعلاج الإمساك

>وأضاف التقرير أنه توجد مجموعة من النصائح لعلاج الإمساك بشكل طبيعى، وتشمل:>1.الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف النباتية مثل الخضراوات والفواكه والبروتينات والحبوب الكاملة، ويجب البدء بكميات متوسطة فى بداية الأمر ثم زيادة كمية الأطعمة مع مرور الوقت.>2.ممارسة الرياضة أغلب أيام الأسبوع يساهم فى تعزيز نشاط الأمعاء وعلاج الإمساك.>3.حاول أن تسترخى فى الحمام وتأخذ الوقت الكافى لقضاء حاجتك ولا تتسرع إطلاقًا واجعل أمعاءك تتحرك بشكل طبيعى.>4.تناول كميات كافية من المياه خلال اليوم.

علاجات طبيعية للإمساك.. أبرزها تناول الفشار