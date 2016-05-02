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قبل ما تتهمه بـ"الانطوائية".. خلى بالك طفلك ممكن يكون مصاب بالرهاب الاجتماعى

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قبل ما تتهمه بـ"الانطوائية".. خلى بالك طفلك ممكن يكون مصاب بالرهاب الاجتماعى قبل ما تتهمه بـ"الانطوائية".. خلى بالك طفلك ممكن يكون مصاب بالرهاب الاجتماعى
كثير من الأطفال الانطوائيين على ذواتهم يرسلون إشارات للأهل بما يعانونه فعليًا، وعلى الآباء أن يكونوا أكثر ملاحظة وتقربا من أطفالهم لاكتشاف ما يعانون منه، وما يؤرقهم، ولذا على الآباء ألا يطلقوا الحكم على طفلهم بالانطوائية وكره الناس، دون أن يبحثوا وراء السبب الحقيقى لإصابته بهذا الاضطراب غير الطبيعى.

الرهاب الاجتماعى اضطراب قد يصيب الصغار أيضًا كالكبار، هذا ما أكدت عليه الدكتور مى إسماعيل أخصائية النفسية بمستشفى العباسية للصحة النفسية، مشيرة إلى أن الرهاب قد يزور الطفل فيؤثر فعليًا على طبيعته وسلوكياته كافة، وهو سبب نفسى يدفع الإنسان للخوف حد الرعب من التواجد بين جماعة من الناس، فهو يحب الوحدة، ويشعر بالتوتر الشديد والتهديد والانزعاج وانعدام الأمان بمجرد تواجده بين مجموعة من الناس مهما كانت صلته بهم.

وتابعت الدكتورة مى خلال تصريحاتها لـ"اليوم السابع"، أن الطفل الصغير قد يعانى من عزوف شديد وخوف من التواجد فى التجمعات العائلية، وتجمعات الأطفال فى النادى وفالمدرسة، هذا الطفل انطواؤه ما هو إلا إشارة لأسباب نفسية وهى إصابته بالرهاب الاجتماعى.

وأشارت الأخصائية النفسية إلى أن هذا الطفل يعانى من الرعب والخوف طوال الوقت ومن أشياء لا خوف منها، كذلك يعانى بشدة من الشعور بانعدام الأمان، كما يشعر بالتهديد والخوف والتوتر الشديد خلال تواجده بالتجمعات المختلفة، فهو يخاف الجمع ويرهب الناس.


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