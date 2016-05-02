الداخلية تضبط 30 طن فسيخ فاسد فى شم النسيم

نجحت شرطة التموين فى ضبط 30 طن فسيخ وأسماك مملحة ورنجة مجهولة المصدر وفاسدة تزامنا مع أعياد شم النسيم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- للوقاية من الأمراض فى شم النسيم .."الزراعة" تعد حزمة إرشادية صحية عن شراء الأسماك المملحة وإعداد الفسيخ والرنجة.. "الخدمات البيطرية": تحدد 9 شروط تحدد صلاحياتها للاستهلاك الآدمى و11 علامة تعرفك فسادها
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كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 439 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها ( مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم ، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور ، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية) .
>- للوقاية من الأمراض فى شم النسيم .."الزراعة" تعد حزمة إرشادية صحية عن شراء الأسماك المملحة وإعداد الفسيخ والرنجة.. "الخدمات البيطرية": تحدد 9 شروط تحدد صلاحياتها للاستهلاك الآدمى و11 علامة تعرفك فسادها
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