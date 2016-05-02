الداخلية تضبط 30 طن فسيخ فاسد فى شم النسيم

نجحت شرطة التموين فى ضبط 30 طن فسيخ وأسماك مملحة ورنجة مجهولة المصدر وفاسدة تزامنا مع أعياد شم النسيم.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 439 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها ( مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم ، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور ، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية) .

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