ماليا اوباما تلتحق بجامعة هارفارد بعد اجازة سنة واحدة

أعلن البيت الأبيض في واشنطن ان ماليا، ابنة الرئيس باراك اوباما Barack Obama الكبرى، ستلتحق بجامعة هارفارد في العام 2017 بعد ان تتمتع باجازة سنة واحدة.

وبهذا، ستسير ماليا البالغة من العمر 17 عاماً، على خطى والديها اللذين تخرجا من كلية القانون في الجامعة العريقة.

وجاء ذلك في تصريح اصدره مكتب والدتها، السيدة الاولى ميشيل اوباما Michelle Obama، الا انه لم يتطرق الى ما الذي ستقوم به ماليا في اجازتها التي ستتمتع بها بعد تخرجها من المدرسة الاعدادية.

وجاء في التصريح ان ماليا ستلتحق بالجامعة في عام 2017 وتتخرج منها في عام 2021.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنها زارت العديد من الجامعات والمعاهد الليبرالية التوجه شمال شرقي الولايات المتحدة قبل ان تختار هارفارد.

وقال والدا ماليا إنهما سيقيمان في العاصمة واشنطن بعد مغادرة الرئيس منصبه في كانون الثاني / يناير المقبل ليسمحا لابنتهما الثانية ساشا باكمال دراستها الاعدادية فيها.

الرئيس أوباما: سأبقى في واشنطن من أجل ابنتي ساشا