النائب ربيع أبو لطيعة يعد تقريرا للنهوض ببحيرة قارون

أعد النائب ربيع أبو لطيعة عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر تقريرا للنهوض ببحيرة قارون اقتصاديا وسياحيا ويرتكز التقرير على إحياء مشروع تعميق قاع البحيرة (عمليات التكريك) كسبيل للوصول إلى تنمية البحيرة على الصعيدين الاقتصادى والسياحى.

وأكد النائب أنه يتقدم بهذا التقرير ليتكامل مع مشروع المدينة الصناعية الثانية بقوته الذى توقف منذ 20 عاما والذى سبق أن تقدم النائب مؤخراً باقتراح لإحيائه.

وفى مجال التنمية الاقتصادية لبحيرة قارون أشار التقرير إلى أن تنفيذ مشروع إزالة الرسوبيات (التكريك) بهدف تعميق قاع البحيرة سوف يؤدى إلى زيادة استيعاب مياه الصرف الزراعى مما يساهم فى جودة الأراضى الزراعية وزيادة كمية مياه الرى المقررة لمحافظة الفيوم نتيجة استيعاب مياه الصرف الزراعى وخفض نسبة ملوحة البحيرة، ما يساهم فى زيادة إنتاجية البحيرة من الأسماك وتحسين التربة المتاخمة للساحل الجنوبى واستحداث مساحات للاستزراع نتيجة انحسار مياه البحيرة إلى الداخل.

أما فى مجال السياحة ذكر التقرير أن تعميق قاع البحيرة سوف يؤدى إلى اتساع المساحة الناتجة عن التعميق إلى توفير مساحات فضاء على ساحل البحيرة شمالا وجنوبا تمكن الدولة من إنشاء مشروعات سياحية عليها مثل الرياضات المائية كاللنشات البحرية وغيرها والنهوض بالساحل الشمالى للبحيرة وتشجيع المشروعات المقترح إنشاؤها عليه مثل المشروع المقترح إقامته على مساحة (3200 فدان)، واستغلال ظاهرة تعامد الشمس السنوية بقصر قارون فى إنشاء بازارات ومطاعم سياحية بجوار القصر فى إطار (السياحة البيئية).

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