وزير خارجية اليمن: تعليق مشاورات الكويت لحين وضع ضمانات لتطبيق وقف النار

اجتمع عبد الملك المخلافى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى رئيس الوفد الحكومى فى مشاورات الكويت مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الليلة الماضية بالكويت.

وأكد المخلافى ضرورة الحصول على ضمانات حقيقية لوقف الأعمال القتالية من قبل مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية ووقف حصار المدن وتفجير المنازل.

وقال الوزير للمبعوث الأممى "إن الوفد الحكومى سيعلق مشاوراته حتى يحصل على هذه الضمانات وعودة الأوضاع فى اللواء 29 ميكانيكى لواء العمالقة بحرف سفيان بمحافظة عمران إلى ما كان عليه ومعالجة الأوضاع المستجدة بسبب السلوك المعادى للسلام من جماعة الحوثى وتوقف خرق الانقلابيين المستمر للهدنة وإنهاء حصارهم ووقف قصفهم لمدينة تعز والمدن الأخرى.

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن المخلافى أوضح لولد الشيخ أن الوفد الحكومى تحلى بالكثير من الصبر والحكمة مقابل تعنت الانقلابيين وصلفهم حرصا من الحكومة على إحلال السلام الدائم المنطلق من المرتكزات الأساسية المتمثلة فى قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل.

ومن جانبه، أكد ولد الشيخ أحمد أنه يتفهم موقف وفد الحكومة اليمنية وأنه سيبذل المزيد من الجهود لتذليل الصعوبات ومعالجة وضع معسكر العمالقة وتوفير الضمانات للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف قصف تعز والمدن الأخرى من أجل توفير أجواء مناسبة لاستمرار المشاورات وإنجاح مسار السلام.

وأعرب المبعوث الأممى عن تقديره لتحلى وفد الحكومة بالصبر والحرص وتعامله بإيجابية ومسئولية، وقد اتهمت مصادر عسكرية يمنية قيادات عسكرية تابعة لقوات الحرس الجمهورى التى يسيطر عليها الرئيس السابق بتسهيل مهمة المليشيات فى اقتحام المعسكر.