"الداخلية": جهود مكثفة لتحرير رجل الأعمال السعودى المختطف بالإسماعيلية

قال اللواء على العزازى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إن هناك جهودا مكثفة للتوصل إلى هوية خاطفى رجل الأعمال السعودى من طريق مصر ـ الاسماعيلية الصحراوى.

وأضاف مدير أمن الإسماعيلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك فريقا أمنيا أشرف عليه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، لسرعة انجاز القضية وتحرير الضحية وضبط الجناة.

كان اللواء على العزازى مدير أمن الاسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، مفاده ورود بلاغ باختطاف مجهولين لرجل أعمال سعودى يدعى "حسن. ع. أ. س" 69 سنة، مستثمر وصاحب مزارع وشركات للعصائر على طريق الإسماعيلية القاهرة بالكيلو 76 دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وضباط إدرة البحث الجنائى إلى مكان البلاغ، وتبين وجود السيارة التى كان يستقلها رجل الأعمال محطمة وبها آثار عنف.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء على العزازى مدير الأمن، وبرئاسة اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، وضم العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية، والعقيد محمد طلعت رئيس فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية، والمقدم حسام حسن وكيل الفرع، وضباط مباحث التل الكبير والقصاصين، وأشارت المعلومات الأولية لفريق البحث، إلى أن المستثمر السعودى حضر إلى القاهرة ، لحضور اجتماعات خاصة بمجلس إدارة مجموعات الشركات التابعة له.

وعقب الانتهاء من الاجتماع، توجه إلى مطار القاهرة للمغادرة والعودة إلى المملكة العربية السعودية، لكنه تم اختطافه على طريق الإسماعيلية القاهرة بالكيلو 76 قبل وصوله للمطار، وترك الجناة السيارة التى كان يستقلها.

خطف رجل أعمال سعودى على طريق الإسماعيلية القاهرة