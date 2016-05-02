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بالصور.. عاصى الحلانى ينهى حفل عيد الربيع بشرم الشيخ بأغنية يا بطل السلم

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بالصور.. عاصى الحلانى ينهى حفل عيد الربيع بشرم الشيخ بأغنية يا بطل السلم بالصور.. عاصى الحلانى ينهى حفل عيد الربيع بشرم الشيخ بأغنية يا بطل السلم
انهى المطرب عاصى الحلانى حفلة بفندق كونكورد السلام بمدينة شرم الشيخ والذى استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، كما شارك فى الحفل الفنانة رحاب صالح وفرفة بقيادة الفنان حسن فكرى والفنان حسام حسنى ورحاب صالح وأحمد ناصر وصابرين المليجى.

تفاعل عاصى مع الجمهور فى بداية الحفل، وقام بتحيتهم وتهنئتهم بعيد القيامة المجيد وشم النسيم، ثم بدأ فى غناء عدد من أغانى ألبومه، فى حضور عدد من السائحين العرب والأجانب، وتفاعل الحضور أيضاً مع عاصى خاصة مع أغانى " ياطير ياطير"، و"عدى البحرية ياريس" للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ، كما غنى أغنية "دار يادار" للفنان الراحل وديع الصافى واختتم حفله بأغنية "يا بطل السلم".

وعبر العديد من الجمهور الذى حضر الحفل عن استمتاعهم، وظلوا يطالبون عاصى بالاستمرار فى الغناء، وكلما شعروا بأن الأغنية التى يغنيها عاصى الأخيرة كانوا يطالبونه بالمزيد وكان يستجيب لطلبهم حتى انتهى الحفل.

كما شهدت مدينة شرم الشيخ حالة من الاستنفار الأمنى وتشديدات على مداخل ومخارج المدينة بالتزامن مع الحفل.

ومن جانبه، قدم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء درع المحافظة للفنان عاصى الحلانى تأكيداً على عشق عاصى لمصر الذى أحيا 3 حفلات على مدار 4 أشهر بمدينة شرم الشيخ.

حفل عاصى الحلانى (1)

حفل عاصى الحلانى (2)

حفل عاصى الحلانى (3)

حفل عاصى الحلانى (4)

حفل عاصى الحلانى (5)


>بالفيديو..عاصى الحلانى خلال حفل شرم الشيخ: "تحيا مصر .. تفتح بيوتها للعالم كله"
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مصر 365

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