طوارئ بصحة البحيرة استعدادا لاحتفالات شم النسيم

أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على إتمام الاستعدادات الخاصة لاحتفال المواطنين بشم النسيم، مضيفا أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والمراكز الطبية وكذلك تشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة لمتابعة أى طارئ على مدار اليوم وتشكيل فريق طبى للإسعاف الطائر يضم جميع التخصصات لمواجهة أى أحدات أو تطورات خلال شم النسيم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" رفع درجة الاستعداد بالغرفة الوقائية للمديرية لتلقى البلاغات اليومية وكذلك رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف خاصة بالمنتزهات وأماكن التجمعات ،مع توفير الأدوية والأمصال الخاصة بالتسمم الغذائى.

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