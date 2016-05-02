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فتح حديقة الأورمان و34 غابة شجرية بالمحافظات للاحتفال بـ"شم النسيم"

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فتح حديقة الأورمان و34 غابة شجرية بالمحافظات للاحتفال بـ"شم النسيم" فتح حديقة الأورمان و34 غابة شجرية بالمحافظات للاحتفال بـ"شم النسيم"
قال الدكتور سيد خليفة، رئيس قطاع الارشاد بوزارة الزراعة، إنه تقرر فتح حديقة الأورمان لاستقبال الجمهور فى أيام أعياد الربيع وشم النسيم، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز كل المسطحات الخضراء، بالإضافة لتطوير منطقة ألعاب الأطفال، وافتتاح كافتيريا "الحديقة، وتأهيل دورات المياه وأماكن الجلوس، بالإضافة لفتح 34 غابة شجرية بمختلف المحافظات لاستقبال الزائرين خلال أعياد الربيع وشم النسيم .
> وأكد رئيس قطاع الإرشاد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حديقة الأورمان تستقبل روادها من خلال معرض الزهور المقام حاليا حيث يضم المعرض نباتات الزينة والأصناف النادرة التى لا تقدر بثمن ،ومعروضات لكافة المستويات من عدد وآلات وصانعى الأوانى الفخارية والأوانى البلاستكية التى تخدم هذا المجال من الزراعة، وتضم أيضا الحديقة العديد من الأشجار النادرة والمعمرة التى تجاوزت مائة سنة.
> وأضاف أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف بالجيزة، بغرض تواجد عدد من سيارات الإسعاف داخل الحديقة خلال فترة أعياد الربيع ، لمواجهة أى حالات مرضية طارئة، والتنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتواجد مكثف للشرطة داخل الحديقة لزيادة الخدمات الأمنية،مشير الى أنه تم توفير السلات وأكياس القمامة لزوار الحديقة لرمى المخلفات، من أجل الحفاظ على نظافة الحديقة، مناشدا الزائرين بالحفاظ على مظهر الحديقة، من خلال وضع المخلفات فى الأكياس المتوفرة.
>وزير الزراعة: فتح جميع حدائق الحيوان والمتنزهات فى احتفالات شم النسيم

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