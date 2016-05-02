الشرطة السعودية تعتقل مطلوبا تورط فى عدد من الأعمال الإرهابية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية القبض على مطلوب للجهات الأمنية، متورط فى عدد من الأعمال الإرهابية، بينها تفجير انتحارى استهدف مسجدا داخل مجمع للقوات الخاصة أسفر عن مقتل 15 شخصا العام الماضى.

وأعلن اللواء منصور التركى، المتحدث باسم وزارة الداخلية، فى بيان صدر أمس الأحد القبض على عقاب معجب قزعان العتيبى بعد مطاردة استمرت أكثر من أربع وعشرين ساعة فى مدينة بيشة جنوب غرب السعودية. ووصف العتيبى بأنه أخطر المطلوبين للجهات الأمنية.

وقالت الشرطة إن مسلحين آخرين، قتلا فى تبادل لإطلاق النار فى بيشة يوم الجمعة، فجرا سيارة ملغومة أثناء فرارهما من قوات الأمن.