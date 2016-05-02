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ضياء رشوان:مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون الصحافة الأربعاء

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ضياء رشوان:مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون الصحافة الأربعاء ضياء رشوان:مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون الصحافة الأربعاء
أكد ضياء رشوان، الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، أنه تم تسليم مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وسيتم مناقشة المشروع خلال اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء .

وأضاف ضياء رشوان لـ"اليوم السابع"، أنه عقب انتهاء مجلس الوزراء من مناقشة مشروع القانون الموحد سيتم إرساله لمجلس الدولة ثم مجلس النواب.


>- مجدى العجاتى: الحكومة تبت فى مشروع قانون الصحافة والإعلام الأسبوع المقبل

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