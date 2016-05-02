131.3 مليون طن بضائع تعبر قناة السويس من الاتجاهين خلال يناير و فبراير

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحى لقناة السويس، شهد عبور 131 مليون و251 ألف طن من الاتجاهين خلال شهرى يناير وفبراير من هذا العام.

وكشفت تقارير ملاحيه صادره عن هيئة قناة السويس، أنه خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام شهدت منطقة شرق وجنوب شرق البحر المتوسط فى اتجاه الشمال عبور 28مليون و696 ألف طن بضائع ومنطقة شمال البحر المتوسط 25 مليون و356 ألف طن بضائع، كما عبرت 14مليون و33 ألف طن إلى منطقة غرب وجنوب غرب البحر المتوسط، أما منطقة البحر الأسود فشهدت عبور 10ملايين و44 ألف طن.

وأشارت التقارير، إلى أن منطقة شمال شرق أوروبا شهدت عبور 35 مليون و575 ألف طن ومنطقة بحر البلطيق 2 مليون و128 ألف طن ومنطقة أمريكا شهدت عبور 9 مليون و827 ألف طن، كما عبرت من الشمال 5ملايين و495 ألف طن بضائع إلى مناطق أخرى.

وأكدت التقارير الملاحية، أن جنوب القناة شهد خلال شهري يناير وفبراير عبور 24 مليون و717 ألف طن بضائع إلى منطقة البحر الأحمر ، وعبور 784 الف طن بضائع إلى منطقة شرق أفريقيا وعبور 36 مليون و653 ألف طن إلى منطقة الخليج العربي وعبور 12 مليون و268 ألف طن إلى منطقة جنوب آسيا.

كما عبرت إلى منطقة الشرق الأقصى بضائع قيمتها 10 ملايين و481 ألف طن بضائع خلال شهرى يناير وفبراير 2016 ، وعبرت 469 ألف طن بضائع الى منطقة أستراليا ليصبح إجمالى البضائع 131 مليون و251 ألف طن من الاتجاهين شمالا وجنوبا.

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