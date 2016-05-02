أخبار عاجلة

زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على مسجل خطر وشريكه فور سرقتهما سيارة بالإكراه فى الشروق

Google+ Print
القبض على مسجل خطر وشريكه فور سرقتهما سيارة بالإكراه فى الشروق القبض على مسجل خطر وشريكه فور سرقتهما سيارة بالإكراه فى الشروق
ألقى رجال إدارة مباحث تأمين الطرق والمنافذ المعينين خدمة بكمين الإسماعيلية دائرة قسم شرطة الشروق، القبض على كل من "محمد . س . ع " مسجل شقى خطر "سرقات عامة" 40 سنة، سبق اتهامه فى (12) قضية آخرها سرقة بالإكراه فى القليوبية، و"إبراهيم . ك . م" 46 سنة، مقيمين فى ديروط بمحافظة أسيوط، أثناء استقلالهما السيارة رقم (ل ل ط 572 ) قيادة الأول "بدون رخصة قيادة" وبحوزتهما (سلاح أبيض "سكين").

وأثناء فحص المقبوض عليهما حضر "محمود . ف . ف " 18 سنة، سائق، مقيم فى الشروق "مصاباً بكدمة بالرأس والساق وقرر بأنه حال سيره فى شارع الكهرباء دائرة القسم بالسيارة قيادته استوقفه المتهمان وبصحبتها ثالث وطلبوا منه توصيلهم لبوابة الشروق (1) وعقب استقلالهم السيارة هدده الأول بالسلاح المضبوط وتعدوا عليه بالضرب واستولوا على هاتفه المحمول، و600 جنيه، وأجبروه على التخلى عن السيارة، ولاذوا بالفرار.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بأن المبلغ والهاتف بحوزة شريكهم الهارب، فتحرر لهما المحضر اللازم وإحالتهما إلى النيابة فباشرت معهما التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط شريكهما .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365