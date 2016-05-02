القبض على مسجل خطر وشريكه فور سرقتهما سيارة بالإكراه فى الشروق

ألقى رجال إدارة مباحث تأمين الطرق والمنافذ المعينين خدمة بكمين الإسماعيلية دائرة قسم شرطة الشروق، القبض على كل من "محمد . س . ع " مسجل شقى خطر "سرقات عامة" 40 سنة، سبق اتهامه فى (12) قضية آخرها سرقة بالإكراه فى القليوبية، و"إبراهيم . ك . م" 46 سنة، مقيمين فى ديروط بمحافظة أسيوط، أثناء استقلالهما السيارة رقم (ل ل ط 572 ) قيادة الأول "بدون رخصة قيادة" وبحوزتهما (سلاح أبيض "سكين").

وأثناء فحص المقبوض عليهما حضر "محمود . ف . ف " 18 سنة، سائق، مقيم فى الشروق "مصاباً بكدمة بالرأس والساق وقرر بأنه حال سيره فى شارع الكهرباء دائرة القسم بالسيارة قيادته استوقفه المتهمان وبصحبتها ثالث وطلبوا منه توصيلهم لبوابة الشروق (1) وعقب استقلالهم السيارة هدده الأول بالسلاح المضبوط وتعدوا عليه بالضرب واستولوا على هاتفه المحمول، و600 جنيه، وأجبروه على التخلى عن السيارة، ولاذوا بالفرار.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بأن المبلغ والهاتف بحوزة شريكهم الهارب، فتحرر لهما المحضر اللازم وإحالتهما إلى النيابة فباشرت معهما التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط شريكهما .

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