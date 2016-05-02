حقوقى: حديث النواب حول تمويلات "المجتمع المدنى" لا يسمن ولا يغنى من جوع

أكد الناشط الحقوقى سعيد عبد الحافظ، رئيس الملتقى المصرى لحقوق الإنسان، أن حديث أعضاء بمجلس النواب حول أن تمويلات منظمات المجتمع المدنى سبب خراب مصر ، كلام مرسل ويعبر عن وجهات نظر سياسية لن تساهم فى حل الأزمة الراهنة بين المجتمع المدنى والدولة، مضيفا:"لا يسمن ولا يغنى من جوع".

وقال عبد الحافظ لـ"اليوم السابع"، إنه أمر غريب أن يصدر هذا الكلام من أعضاء المجلس المنوط بهم النظر فى مسودة القانون الجديد للجمعيات يسمح بحرية عملها ويحقق مبدأ سيادة الدولة فى مراقبة التمويل الخارجى وتحقيق التوازن بين حرية العمل الأهلى وحق الدولة فى فرض سيادتها دون الإخلال بها.

- النائب بدوى عبد اللطيف: تمويلات منظمات المجتمع المدنى سبب خراب مصر