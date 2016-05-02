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ختام دورى الأحياء الشعبية بالخارجة مساء غد الاثنين

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ختام دورى الأحياء الشعبية بالخارجة مساء غد الاثنين ختام دورى الأحياء الشعبية بالخارجة مساء غد الاثنين
قال الكابتن يحيى دياب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد فى تصريح صحفى، إن المديرية تختتم اليوم الأحد دورى الأحياء الشعبية على ملاعب استاد الخارجة الرياضى، بحضور ممثلين من الوزارة، تمهيداً لتصعيد الفرق الفائزة فى الألعاب الرياضية، للمشاركة فى دورى رياضى على مستوى الجمهورية، خلال الفترة القادمة .

وأضاف دياب أنه سيتم تنظيم فعاليات ختام دورى الأحياء الشعبية فى الألعاب الرياضية، مساء الاثنين، وذلك بعد أن انتهت المديرية من تنظيم فعاليات ومسابقات ومنافسات رياضية بين فرق الأحياء الشعبية بالمحافظة فى الألعاب الفردية، والجماعية، مثل التنس الطاولة، وكرة القدم وغيرها من الالعاب الرياضية .

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