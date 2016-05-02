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إنهاء وقفة لشباب الأقباط فى جرجا بعد تردد شائعة عن اختطاف فتاة

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إنهاء وقفة لشباب الأقباط فى جرجا بعد تردد شائعة عن اختطاف فتاة إنهاء وقفة لشباب الأقباط فى جرجا بعد تردد شائعة عن اختطاف فتاة
نجحت قوات الأمن بسوهاج فى السيطرة على تجمع عدد من شباب الأقباط على طريق فرعى بمركز جرجا، وقاموا بقطع الطريق على إثر تردد شائعة عن اختطاف فتاة قبطية بعد تغيبها عن المنزل منذ عصر أمس، حيث تم إقناع المتظاهرين بضرورة اللجوء إلى السبل القانونية لعرض المشكلة.

وكان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد تجمع عدد من شباب الأقباط على طريق فرعى وقاموا بقطعه بسبب شائعة عن اختطاف فتاة.

وبالإنتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد محمد على رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد صلاح أبوالقاسم وكيل فرع بحث الجنوب بتجمع عدد من شباب الأقباط على طريق فرعى وقطعه على إثر شائعة اختطاف فتاه قبطية تدعى "ر. ج . و . ع" 18 سنة عصر أمس.


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