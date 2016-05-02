إصابة 4 فى احتراق 8 منازل بسبب ماس كهربائى بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بناحية قرية النويرات دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بمنزل عامل وامتد 7 منازل متجاورة، ونتج عن الحريق إصابة 4 أشخاص أثناء مشاركتهم فى عملية أخماد الحريق .

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة العسيرات يفيد بنشوب حريق بعدد من المنازل ووجود مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى،مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، نشوب حريق بمنزل إبراهيم إسماعيل إبراهيم 55 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية وأمتد لمنازل ‏مجاورة مكونه من طابق واحد ومشيدة بالطوب الأبيض البلوك ملك ‏ أرزاق إسماعيل إبراهيم 42 سنة ربة منزل، عوض شحاته عبد المجيد 42 سنة عامل‏،عبد المبدى ناجح عبد المبدى 25 سنة عامل ‏، فايزة محمد محمود عبد الغفار 65 سنة ربة منزل، إبراهيم أحمد تمام 35 سنة عامل ‏، ناصر أحمد تمام 55 سنة عامل ‏،إبراهيم إسماعيل إبراهيم 55 سنة عامل ويقيمون بذات الناحية، نتج عن الحريق إصابة نورا أحمد أبو زيد 30 سنة ربة منزل ‏،عبرنا شوقى الأنوار 40 سنة ربة منزل ‏، محمد على نور الدين 38 سنة عامل ‏،حمادة منازع عثمان 16 سنة عامل ويقيمون بذات الناحية " بحالة إختناق " من جراء الأدخنة الناجمه عن الحريق ‏وتم نقلهم للمستشفى المركزى .

إنحصرت التلفيات فى أحتراق بعض المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية وكمية من الغلال والبوص والأخشاب بسؤال أصحاب المنازل أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون الحريق بسبب حدوث ماس كهربائى بمنزل الأول ونفوا الشبهة الجنائية أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة،كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعــــة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 964 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة .

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