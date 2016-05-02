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استنفار أمنى لتأمين الحدائق والمسطحات المائية ومواجهة المتحرشين بشم النسيم

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استنفار أمنى لتأمين الحدائق والمسطحات المائية ومواجهة المتحرشين بشم النسيم استنفار أمنى لتأمين الحدائق والمسطحات المائية ومواجهة المتحرشين بشم النسيم
أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حالة الاستنفار الأمنى على مستوى الجمهورية، اليوم الاثنين، لتأمين احتفالات المصريين بعيد شم النسيم.

وعززت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط دور السينما والحدائق العامة وحديقة الحيوان، وبالقرب من المسطحات المائية.

وتشهد الشوارع انتشارا كبيرا من الشرطة النسائية لملاحقة المتحرشين، وخلق مناخ طيب للسيدات للتحرك بحرية دون مضايقات أو معاكسات.

ودفعت شرطة المسطحات المائية بعدداً من اللانشات لحماية المجرى النهرى، ورفع درجة الاستعداد لدى رجال الانقاذ لتفادى الغرق.


>ـ الداخلية تضبط 15 طن فسيخ فاسد قبل طرحها بالأسواق فى "شم النسيم"

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مصر 365

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