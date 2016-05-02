أخبار عاجلة

زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تنظيم "داعش" يتحصن على مشارف سرت الليبية لمنع الجيش من تحرير المدينة

Google+ Print
تنظيم "داعش" يتحصن على مشارف سرت الليبية لمنع الجيش من تحرير المدينة تنظيم "داعش" يتحصن على مشارف سرت الليبية لمنع الجيش من تحرير المدينة

>قام تنظيم «داعش» فى ليبيا، بإغلاق الطريق الرئيسى لمدخل مدينة سرت ووضع سواتر رملية بالطريق الساحلى، عند الجهة الشرقية لمدخل المدينة ، تحسبا لدخول قوات الجيش الليبى .

وقال مصدر أمنى مساء الأحد ، إن عناصر «داعش» ومعهم خبراء ألغام أجانب يقومون بزرع ألغام بمناطق هراوة والتسعين شرق سرت على الشريط الساحلي، للحيلولة دون تقدم دخول الجيش الليبى لتحرير المدينة من قبضة التنظيم الإرهابى .

وأضاف أن عناصر التنظيم تغلغلوا مند أيام فى الوديان الواقعة جنوب سرت بالرواغة والعتعت واللود الزراعى وقرزة القريبة من وادى زمزم وأبونجيم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365