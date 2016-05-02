تنظيم "داعش" يتحصن على مشارف سرت الليبية لمنع الجيش من تحرير المدينة

>قام تنظيم «داعش» فى ليبيا، بإغلاق الطريق الرئيسى لمدخل مدينة سرت ووضع سواتر رملية بالطريق الساحلى، عند الجهة الشرقية لمدخل المدينة ، تحسبا لدخول قوات الجيش الليبى .

وقال مصدر أمنى مساء الأحد ، إن عناصر «داعش» ومعهم خبراء ألغام أجانب يقومون بزرع ألغام بمناطق هراوة والتسعين شرق سرت على الشريط الساحلي، للحيلولة دون تقدم دخول الجيش الليبى لتحرير المدينة من قبضة التنظيم الإرهابى .

وأضاف أن عناصر التنظيم تغلغلوا مند أيام فى الوديان الواقعة جنوب سرت بالرواغة والعتعت واللود الزراعى وقرزة القريبة من وادى زمزم وأبونجيم.