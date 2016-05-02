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مقتل 11 جنديا صوماليا فى معارك مع حركة الشباب المتطرفة

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مقتل 11 جنديا صوماليا فى معارك مع حركة الشباب المتطرفة مقتل 11 جنديا صوماليا فى معارك مع حركة الشباب المتطرفة

>قتل 11 جنديا صوماليا، فى القتال ضد حركة الشباب التى استعادت السيطرة على مدينة رونيرغود، فى إقليم شبيلى السفلى، جنوب البلاد، وقال الكولونيل عبدى نور يوسف إن العشرات من مقاتلى حركة الشباب اجتاحوا مدينة رونيرغود فى إقليم شبيلى السفلى، وفجروا سيارة ملغومة قبل شن هجوم كاسح من ثلاثة اتجاهات أمس الأحد.

وأشار إلى أن القوات التى استولت على المدينة أول أمس أجبرت على التقهقر أمام حركة الشباب، وزعمت حركة الشباب مسؤوليتها عن مقتل 32 جنديا فى الهجوم، لكنها عادة ما تبالغ فى ذكر خسائر الجانب الآخر، وقال السكان إن المسلحين رفعوا الأعلام السوداء فوق المدينة.

ورغم طردها من معاقلها الرئيسية فى الصومال، شنت حركة الشباب مؤخرا هجمات على مواقع عسكرية لقوات الاتحاد الأفريقى الداعمة للحكومة الصومالية.

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مصر 365

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