تسمم 4 أطفال عقب تناولهم لبن رايب بسوهاج

كان اللواء أحمد أبوالفتوح ، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد جلال أبوسحلى ،مأمور مركز شرطة طما يفيد إصابة 4 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائى.
وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العيمد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد عمر خطاب رئيس فرعب حث الشمال وقادها الرائد أحمد صلاح ، رئيس مباحث مركز شرطة طما بوصول أيمان ثابت عبد اللاه محمد 12 سنة طالبة الطفله ألاء ثابت عبد اللاه محمد 10 سنوات و الطفل عبد اللاه ثابت عبد اللاه 5 سنوات و الطفل مصطفى ثابت عبد اللاه محمد 3 سنوات ويقيمون بناحية نزلة الدويك دائرة المركز مصابين " بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر " إدعاء تناول طعام فاسد وسؤال والدتهم نجاه . ع . ع . ع 38 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت حدوث إصابة أنجالها عقب تناولهم وجبة طعام منزلي غير طازج " لبن رايب " ونفت الشبهة الجنائية كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعــــة ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1875 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة.
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