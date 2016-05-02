تسمم 4 أطفال عقب تناولهم لبن رايب بسوهاج

استقبل مستشفى طما المركزى، 4 أطفال يقيمون بناحية قرية نزلة الدويك، دائرة المركز مصابين " بحالة إعياء ‏شديد وقيئ مستمر" إدعاء تناول طعام فاسد لبن رايب وحالتهم العامة مستقرة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح ، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد جلال أبوسحلى ،مأمور مركز شرطة طما يفيد إصابة 4 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائى.

‏وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العيمد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد عمر خطاب رئيس فرعب حث الشمال وقادها الرائد أحمد صلاح ، رئيس مباحث مركز شرطة طما بوصول ‏ أيمان ثابت عبد اللاه محمد 12 سنة طالبة ‏ الطفله ألاء ثابت عبد اللاه محمد 10 ‏سنوات و الطفل عبد اللاه ثابت عبد اللاه 5 ‏سنوات و الطفل مصطفى ثابت عبد اللاه محمد 3 سنوات ويقيمون بناحية نزلة الدويك دائرة المركز مصابين " بحالة إعياء ‏شديد وقيئ مستمر " إدعاء تناول طعام فاسد وسؤال والدتهم نجاه . ع . ع . ع 38 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت حدوث إصابة أنجالها عقب تناولهم وجبة طعام منزلي غير طازج " لبن رايب " ونفت الشبهة الجنائية كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعــــة ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1875 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة.

>

- إصابة 5 فى حادث تصادم على الطريق السريع بسوهاج ومستشفى طهطا تعلن الطوارئ