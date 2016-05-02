مقتل شخص وإصابة طفلة فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين فى المرج

نشب مساء أمس الأحد ، مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بشارع الترعة الصلطحية بجوار قسم شرطة المرج، أسفر عنها مصرع شاب يدعى " عبدالله النشار " يعمل سائق ، نتيجة إصابته بطلق خرطوش فى الوجه، أطلق عليه من مسافة متر واحد، بالإضافة لإصابة طفلة بطلق نارى وهى الآن بين الحياة والموت بمستشفى اليوم الواحد.إعلان - Ads إعلان - Ads
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انتقل المقدم محمود الأعصر رئيس المباحث، والنقيب أحمد طارق العسكرى معاون المباحث، إلى مكان الحادث ترافقهم قوة أمنية من قسم شرطة المرج، وتمكنوا من القبض على المتهم بالقتل والذى يدعى " ناصر فتحى" ويعمل نجار موبليا، وما زالت القوة الأمنية متواجدة بمكان الحادث وتحرر المحضر وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.
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