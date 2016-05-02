مقتل شخص وإصابة طفلة فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين فى المرج

نشب مساء أمس الأحد ، مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بشارع الترعة الصلطحية بجوار قسم شرطة المرج، أسفر عنها مصرع شاب يدعى " عبدالله النشار " يعمل سائق ، نتيجة إصابته بطلق خرطوش فى الوجه، أطلق عليه من مسافة متر واحد، بالإضافة لإصابة طفلة بطلق نارى وهى الآن بين الحياة والموت بمستشفى اليوم الواحد.

انتقل المقدم محمود الأعصر رئيس المباحث، والنقيب أحمد طارق العسكرى معاون المباحث، إلى مكان الحادث ترافقهم قوة أمنية من قسم شرطة المرج، وتمكنوا من القبض على المتهم بالقتل والذى يدعى " ناصر فتحى" ويعمل نجار موبليا، وما زالت القوة الأمنية متواجدة بمكان الحادث وتحرر المحضر وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

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