أخبار عاجلة

زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مقتل شخص وإصابة طفلة فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين فى المرج

Google+ Print
مقتل شخص وإصابة طفلة فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين فى المرج مقتل شخص وإصابة طفلة فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين فى المرج
نشب مساء أمس الأحد ، مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بشارع الترعة الصلطحية بجوار قسم شرطة المرج، أسفر عنها مصرع شاب يدعى " عبدالله النشار " يعمل سائق ، نتيجة إصابته بطلق خرطوش فى الوجه، أطلق عليه من مسافة متر واحد، بالإضافة لإصابة طفلة بطلق نارى وهى الآن بين الحياة والموت بمستشفى اليوم الواحد.

انتقل المقدم محمود الأعصر رئيس المباحث، والنقيب أحمد طارق العسكرى معاون المباحث، إلى مكان الحادث ترافقهم قوة أمنية من قسم شرطة المرج، وتمكنوا من القبض على المتهم بالقتل والذى يدعى " ناصر فتحى" ويعمل نجار موبليا، وما زالت القوة الأمنية متواجدة بمكان الحادث وتحرر المحضر وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.


>القائم بأعمال محافظ القاهرة: إنشاء محورين بالمرج بعد إزالة العشش والمخالفات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365