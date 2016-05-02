10 معلومات لا تعرفها عن "التسمم الممبارى" بسبب الفسيخ والرنجة

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن 10 معلومات لا يعرفها الكثيرون عن التسمم الممبارى الناتج عن تناول الأسماك المملحة والتى فى مقدمتها الفسيخ والرنجة.

وأوضحت الوزارة، أن التسمم الممبارى مرض خطير وله القدرة على إحداث الوفيات والتسبب فى الأوبئة

كما أنه يسبب المرض بكتيريا ينتج عنها مراضة وتتمكن بكتيريا التسمم الممبارى أن تعيش فى التربة خاصة عند نقص الأوكسجين والمناخ المناسب لتواجد هذة البكتيريا عند تحضير الأسماك المملحة ومنها الفسيخ لقلة وجود الملح

وأشارت إلى أن التسمم الممبارى يحدث نتيجة تناول طعام ملوث بالبكتيريا المسببه للمرض والتى تنتشر بشكل كبير فى أسماك الفسيح الفسيخ

وتتمثل أعراض مرض التسمم الممبارى التى تظهر خلال 36 ساعة فى زغللة فى العين وإزدواجية فى الرؤية وارتخاء الجفون وجفاف فى الحلق وصعوبة فى البلع والكلام وضعف فى العضلات والأطراف العليا وينتقل تدريجيا لجميع أنحاء الجسم.

و يؤدى التسمم الممبارى إلى الوفاة نتيجة لفشل فى الجهاز التنفسى وقد يحتاج المريض إلى جهاز التنفس الصناعى ورعاية طبية مركزة فى الحالات الشديدة

ويتم تشخيص المرض من خلال الطبيب إذ تتشابة أعراض التسمم الممبارى مع بعض الأمراض الأخرى لذا يلزم الفحص الطبى الشامل للتاكد من التشخيص.

وأوضحت أن التعرض لدرجة حرارة عالية يقضى على السموم المسببة للمرض لذا عند تعرض الطعام الملوث مثل الفسيخ لدرجة حرارة 100 درجة مئوية لمدة 10 دقائق مثل القلى فى الذيت يتم إبطال مفعول السم وتأثيرة على الإنسان

وأكدت الوزارة أنه تتم عملية العلاج من خلال تناول المصل المضاد للسم وهو الترياق الوحيد المصرح به من وزارة الصحة ويتوفر فقط فى مستشفيات وزارة الصحة ويتم من خلال الحقن الوريدى ليتعادل مع جزيئات السم التى تؤثر على الجهاز العصبى للإنسان .

وأشارت إلى وفاة شخص العام الماضى بسبب التسمم الممبارى، فيماأصيب 7 أخرين بالمرض وتم توفير العلاج اللازم لهم فى مستشفيات وزارة الصحة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة توجه أى مريض يشعر بأعراض المرض لمستشفياتها بالقاهرة والمحافظات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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