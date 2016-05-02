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القبض على عاطل بحوزته بندقية آلية فى الدقهلية

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القبض على عاطل بحوزته بندقية آلية فى الدقهلية القبض على عاطل بحوزته بندقية آلية فى الدقهلية
تمكن ضباط مباحث مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية من ضبط شخص بحوزته سلاح نارى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7344 جنايات مركز المنزلة لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطاراً من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، يفيد بنجاح رئيس مباحث مركز المنزلة فى ضبط "السيد.ا. أ. ع" 29 سنة عاطل ومقيم بقرية "الشبول" دائرة مركز المنزلة، وله كارت معلومات تحت رقم 4774/13/3 متنوع، وبحوزته سلا ح نارى بندقية آلية عيار 7.62×39 مم تحمل أرقام 1082964، و" 5 " طلقات من ذات العيار، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس.


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