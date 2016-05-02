دراسة جديد تكشف: هرمون الذكورة يساعد فى علاج السكر

كشفت دراسة جديدة، نشرها الموقع الأمريكى "tech times"، عن أن هرمون الذكورة التستوستيرون يمكن أن يساعد فى علاج مرض السكر من النوع الثانى، حيث وجد عدد من الخبراء من جامعات مختلفة أن هرمون التستوستيرون له دور فى تنظيم نسبة السكر فى الدم بين الرجال.

وبينت الدراسة أن هرمون الذكورة يثير أجزاء من البنكرياس التى تعمل على إنتاج الأنسولين، كما ظهر بوضوح وفقًا للدراسة أن "التستوستيرون" هو الهرمون الذى يسمح للخلايا والأنسجة بحمل السكر من الدم.

>الرجال الذين يعانون من نقص هرمون الذكورة عرضة لخطر الإصابة بمرض السكر:

>وأشارت الدراسة إلى أنه تم تحديد العلاقة بين مرض السكر وهرمون التستوسترون، حيث وجد أن الرجال الذين يعانون من انخفاض فى مستوى هرمون التستوستيرون، أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السكر.

هرمون الذكورة الحل لعلاج مرض السكر:

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>وقال الدكتور فرانك ماو فيس معد الدراسة، إن هرمون الذكورة هو مسار العلاج المحتمل لمرض السكر من النوع الثانى فى الرجال الذين يعانون من نقص فى مستوى هرمون التستوستيرون، حيث وجد أن هرمون الذكورة مكافح لمرض السكر عند الرجال من خلال إنتاجه وتنظيم مستواه فى الجسم، وهذا يمكن أن يمهد الطريق لعلاج مرضى السكر من النوع الثانى.

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