رسميا – فياريال يضمن المشاركة في دوري الأبطال بالفوز على فالنسيا

(إفي): فاز فياريال اليوم على مضيفه فالنسيا بهدفين مقابل لا شئ في دربي مقاطعة "فالنسيا" وذلك في الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب ميستايا.

سجل هدفي "الغواصات الصفراء" اللاعب صمويل جارسيا (ق14) وأدريان لوبيز (ق33).

جاء الهدف الأول بعدما تلقى صمويل كرة داخل منطقة الجزاء تعامل معها بهدوء شديد وسددها بيمناه لتعانق الشباك.

وأحرز فياريال الهدف الثاني بعد تقدم دفاع فالنسيا وتمريرة ضربت خطوط الـ"خفافيش" لتصل لأدريان الذي تعامل مع الكرة دون ضغط كبير ليودعها المرمى.

بهذا الفوز أصبح ارتفع رصيد "الغواصات الصفراء" إلى 64 نقطة في المركز الرابع ليضمن مشاركته بدوري الأبطال الموسم المقبل، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 44 نقطة في المركز الثامن.

ويأتي هذا الفوز ليعطي فياريال دفعة معنوية قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي في اياب نصف نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس بعد فوزه ذهابا بهدف نظيف.