رسميا.. روما يضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

حجز نادي روما مقعدا في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد خسارة إنتر أمام لاتسيو.

إنتر خسر من لاتسيو بثنائية مقابل لاشيء في الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

خسارة إنتر جمدت رصيد الفريق عند النقطة 64 بفارق 7 نقاط عن روما مع تبقي مباراتين فقط لإنتر و3 لروما.

وبالتالي ضمن روما الإيطالي والذي يضم بين صفوفه الجناح المصري محمد صلاح، تواجده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يوفنتوس ضمن تأهله مباشرة إلى دور المجموعات من دوري الأبطال وذلك بعد تتويجه بطلا لإيطاليا.

بينما تستمر المنافسة بين روما ونابولي على خطف المركز الثاني والذي يضمن المشاركة في المجموعات مباشرة على عكس صاحب المركز الثالث الذي يلعب تصفيات أولا.

نابولي في المركز الثاني برصيد 73 ويستعد لمواجهة أتلانتا مساء يوم الاثنين. ثم مواجهة تورينو وفروسينوني.

روما ثالثا برصيد 71 نقطة ويستعد لمواجهة جنوى يوم الاثنين خارج أرضه ثم يستضيف كييفو فيرونا ويحل ضيفا على ميلان في الجولة الأخيرة من المسابقة.