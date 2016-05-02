أخبار عاجلة

زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - لاتسيو يقضي على أمال إنتر ميلان في دوري الأبطال بثنائية

Google+ Print
بالفيديو - لاتسيو يقضي على أمال إنتر ميلان في دوري الأبطال بثنائية بالفيديو - لاتسيو يقضي على أمال إنتر ميلان في دوري الأبطال بثنائية

(إفي): استعاد لاتسيو نغمة الفوز في الكالتشو من جديد بعدما أسقط ضيفه إنتر ميلانو بثنائية نظيفة اليوم الأحد في إطار الجولة الـ36 لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

أقيمت المباراة على ملعب "الأوليمبيكو" معقل لاتسيو في العاصمة روما.

وأحرز "النسور" هدفا في كل شوط ليفوز بثلاث نقاط غالية حيث تقدم له الألماني ميروسلاف كلوزه مبكرا في النتيجة بعد مرور ثمان دقائق، قبل أن ينهي أنطونيو كاندريفا المباراة في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، وهي نفس اللعبة التي شهدت طرد المدافع الكولومبي لإنتر، جيسون موريو، بالبطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة يستعيد الفريق العاصمي نغمة الفوز بعد خسارتين متتاليتين أمام كل من يوفنتوس وسامبدوريا على الترتيب، ليرتفع رصيده للنقطة 51 في المركز الثامن.

في المقابل، تبخرت آمال إنتر في الفوز بالمركز الثالث المؤهل لتصفيات دوري الأبطال في الموسم المقبل، بعدما تجمد رصيده عند 64 نقطة ليبتعد مؤقتا بفارق 7 نقاط عن روما، الذي سيحل ضيفا على جنوى غدا، وذلك قبل جولتين من النهاية.

شاهد أهداف اللقاء من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو