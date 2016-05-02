بالفيديو - لاتسيو يقضي على أمال إنتر ميلان في دوري الأبطال بثنائية

(إفي): استعاد لاتسيو نغمة الفوز في الكالتشو من جديد بعدما أسقط ضيفه إنتر ميلانو بثنائية نظيفة اليوم الأحد في إطار الجولة الـ36 لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

أقيمت المباراة على ملعب "الأوليمبيكو" معقل لاتسيو في العاصمة روما.

وأحرز "النسور" هدفا في كل شوط ليفوز بثلاث نقاط غالية حيث تقدم له الألماني ميروسلاف كلوزه مبكرا في النتيجة بعد مرور ثمان دقائق، قبل أن ينهي أنطونيو كاندريفا المباراة في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، وهي نفس اللعبة التي شهدت طرد المدافع الكولومبي لإنتر، جيسون موريو، بالبطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة يستعيد الفريق العاصمي نغمة الفوز بعد خسارتين متتاليتين أمام كل من يوفنتوس وسامبدوريا على الترتيب، ليرتفع رصيده للنقطة 51 في المركز الثامن.

في المقابل، تبخرت آمال إنتر في الفوز بالمركز الثالث المؤهل لتصفيات دوري الأبطال في الموسم المقبل، بعدما تجمد رصيده عند 64 نقطة ليبتعد مؤقتا بفارق 7 نقاط عن روما، الذي سيحل ضيفا على جنوى غدا، وذلك قبل جولتين من النهاية.

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