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تكريم حاكم ولاية كونيتيكت لاستقباله لاجئين سوريين

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تكريم حاكم ولاية كونيتيكت لاستقباله لاجئين سوريين تكريم حاكم ولاية كونيتيكت لاستقباله لاجئين سوريين

>كرمت عائلة الرئيس الأمريكى الراحل جون كنيدى، يوم الأحد، دانيل مالوى حاكم ولاية كونيتيكت الأمريكية، لاستقباله لاجئين سوريين فى وقت يسعى فيه حكام الولايات الآخرون لإبعادهم.

ومنح الحاكم الديمقراطى جائزة "شخصية شجاعة" فى مكتبة جون كنيدى الرئاسية فى بوسطن، بالإضافة إلى العائلة السورية التى رحب بها شخصيا فى الولاية.

ووجه مالوى الدعوة للعائلة السورية لتستقر فى كونيتيكت بعد أسبوع من هجوم 13 نوفمبر الذى نفذه متشددون قتل فيه 130 شخصا فى باريس. ويعتقد أن أحد المهاجمين على الأقل يحمل جواز سفر سوريا رغم الشكوك المثارة فى صحة الوثيقة.

ودفع الهجوم الحكام فى أكثر من نصف الولايات الأمريكية إلى معارضة توطين لاجئين سوريين. ودعا دونالد أبرز المرشحين الجمهوريين المحتملين لانتخابات الرئاسة الأمريكية إلى حظر شامل على دخول المسلمين الولايات المتحدة.

وقال مالوى فى كلمته "عندما رأيت ذلك قررت أن أرفع صوتى وأن أوضح أنه ليس جميع الأمريكيين لا يعتقدون أنه يجب منع جميع الناس من الدخول بسبب الدين أو بسبب المكان الذى جاءوا منه."

وأضاف "أقبل هذه الجائزة الرائعة باسم الطيبين فى هذه الأمة الذين قالوا "ليس فى بلدنا، وكان هذا أول تجمع عام تحضره أسرة للاجئين السوريين - أم وزوجها وابنهما البالغ من العمر خمس سنوات. ووجهت الأم فاطمة الشكر لمالوى والولايات المتحدة فى كلمة باللغة الإنجليزية.

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مصر 365

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