مجلس "تعزيز السلم" بأبوظبى يوصى ببذل الجهد لخدمة المسلمين المضطهدين ببعض الدول

بدأت اجتماعات مجلس الأمناء فى "منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة"، برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المنتدى، وحضور كامل الأعضاء أمس فى أبو ظبى الأحد.

وتستمر مداولات المجلس حتى يوم غد الثلاثاء، حيث انطلقت فعاليات اليوم الأول بعرض الشيخ عبدالله بن بيه جهود وأصداء إعلان مراكش، ملاحظاً أن المسؤولية كبيرة، ذلك لأن جهات دولية عدة، مؤسسات أهلية ومدنية ودينية تبنت الإعلان وتطالب بتفعيله، أو تسأل:"ماذا بعد الإعلان؟".

واستعرض الشيخ ابن بيه الجهود التى يبذلها المنتدى فى إطار المساعى الهادفة لإطفاء الحرائق فى المجتمعات التى تعيش صراعات وحروب أهلية، وبخاصة ما أنجز منها على مستوى المصالحة فى أفريقيا الوسطى بالتعاون مع "مركز الملك عبدالله للحوار بين الثقافات والأديان"، والمساعى الأخرى فى أماكن مختلفة من العالم، هى على طريق تحقيق النتائج المرجوة لها، وسيعلن عنها فى حينها.

ولاحظ رئيس المنتدى، أن الجهود فى إطار تفعيل إعلان مراكش يفترض أن تستكمل القاعدة التى انطلق منها، وهى ثلاثية: "التبيين والتعيين والتمكين"، فى تناول مفهوم المواطنة المتساوية، وهو مفوم ليس ببعيد عن الإسلام.

كما تحدث الدكتور محمد مطر الكعبى رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية فى أبوظبى، فنوه بمنهج التسامح والعدل الذى تأسست عليه دولة الإمارات مع بانى نهضتها الشيخ زايد، مؤكدا أن هذا النهج يتواصل مع الخلف بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه من حكام الإمارات.

وأضاف الكعبى، أن الأولوية التى يفترض أن يتركز جهد المنتدى حولها فى المرحلة المقبلة، هى بالإضافة إلى التأصيل والتجديد، ضرورة وضع خطط وبرامج لمعالجة الأسباب التى تجعل الشباب يائسين ومحبطين، إذا لا بد من معالجة قضايا الفقر، الذى يعتبر أحد فتائل التفجير فى الواقع العربى والإسلامى، متمنيا على المنتدى مواصلة جهوده فى مشروعه التنويرى؛ لِما فيه من خير العرب والمسلمين والإنسانية أجمعين.

أشار شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية، إلى المؤامرة التى تحاك ضد الأمة الاسلامية من انتشار تيارات الاسلامى القتالى الذى اختطف الاسلام الدين والتاريخ حتى اصبح كمرض السرطان ينخر فى جسم الأمة الاسلامية لدا دعا سماحته لوصف حقيقى للمرض وأعراضه لاجتثاث الأسباب المولدة لذلك، وإذا استفحل المرض يجب ازالته بقوة والبدء من تصحيح المفاهيم المغلوطة التى قدست بمرور الزمان دون تنقيحها وتصحيحها.

و حذّر المفتى، من الهجمة الشرسة على الموروث الفقهى عامة الذى قد يودى بشبابنا إلى التشكيك فى القران الكريم وسنة النبى صلى الله عليه وسلم.

أما الدكتور عبد الله المعتوق المبعوث الأممى دعا العلماء والمفكرين إلى الوقوف ضد إبادة الشعب السورى واستنكار ذلك حيث عدد القتلى والتهجير بالالاف بسب التطهير العرقى والمذهبى.

ثمن الدكتور محمد بشارى امين عام الموتمر الاسلامى الاوروبى على اعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية فى المجتمعات الاسلامية وانه فرصة للمسلمين مطالبة المجتمع الدولى باتخاذ الإعلان مرجعية إلزامية تضاف إلى الوثائق والمواثيق الدولية حول حقوق الانسان وحقوق الأقليات.

كما اخبر الدكتور محمد بشارى مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم بترحيب المؤسسات الاسلامية بأوروبا بالإعلان أثناء الاحتفالية المؤوية لكرواتيا بالإسلام المنعقد يوم 26 إبريل وغير ذلك من الاجتماعات.

عقب ذلك استعرض المجلس فى اليوم الأول نتائج مؤتمر مراكش للأقليات الدينية فى الديار الإسلامية، وناقش سبل تفعيل نتائجه، بحيث ينتقل إلى الصيغ الدستورية فى الحكومات العربية والإسلامية. كما ناقش المجلس المقترحات المتعلقة بتحديد موعد انعقاد الملتقى الثالث لمنتدى تعزيز السلم، والاتفاق على المحاور الفكرية على جدول أعماله. كذلك ناقش المجلس مشاريع وبرامج منتدى تعزى السلم، وبخاصة منها انجاز "موسوعة السلم فى الإسلام"، حيث جرت مناقشة التصور الأولى للموسوعة الذى قدمه الدكتور محمد كمال الدين إمام. بالإضافة إلى بحث موضوعة المصادقة على الإطار التنظيمى ل"جائزة (سيدنا) الإمام الحسن بن على لتعزيز السلم"، التى أقرها المنتدى فى ملتقاه الثانى العام الماضى.

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