"الوفد" يسلم مشروع قانون الإدارة المحلية فور انعقاد البرلمان 8 مايو

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والمتحدث الرسمى باسم الحزب، إن الهيئة البرلمانية للوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، ستتقدم لأمانة مجلس النواب، بمشروع قانون الإدارة المحلية، الذى أعده الحزب، فور عودة انعقاد جلسات البرلمان، المقرر لها يوم الأحد المقبل، الموافق 8 مايو الجارى.

وأوضح عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون الذى أعده الحزب قائم على نظام انتخابى للمجالس المحلية وفق نظام القوائم المغلقة، باعتبار أن القائمة تضمن تمثيل كافة الفئات على عكس النظام الفردى، مشيرًا إلى أن المشروع يرسخ أيضًا لتطبيق اللامركزية فى كافة وحدات الإدارة المحلية، حيث يضمن لكافة التقسيمات الإدارية أن تكون مستقلة بمواردها المالية، وأن تعتمد فى قراراتها على اللامركزية الإدارية عن الحكومة.

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