أخبار عاجلة

زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الوفد" يسلم مشروع قانون الإدارة المحلية فور انعقاد البرلمان 8 مايو

Google+ Print
"الوفد" يسلم مشروع قانون الإدارة المحلية فور انعقاد البرلمان 8 مايو "الوفد" يسلم مشروع قانون الإدارة المحلية فور انعقاد البرلمان 8 مايو
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والمتحدث الرسمى باسم الحزب، إن الهيئة البرلمانية للوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، ستتقدم لأمانة مجلس النواب، بمشروع قانون الإدارة المحلية، الذى أعده الحزب، فور عودة انعقاد جلسات البرلمان، المقرر لها يوم الأحد المقبل، الموافق 8 مايو الجارى.

وأوضح عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون الذى أعده الحزب قائم على نظام انتخابى للمجالس المحلية وفق نظام القوائم المغلقة، باعتبار أن القائمة تضمن تمثيل كافة الفئات على عكس النظام الفردى، مشيرًا إلى أن المشروع يرسخ أيضًا لتطبيق اللامركزية فى كافة وحدات الإدارة المحلية، حيث يضمن لكافة التقسيمات الإدارية أن تكون مستقلة بمواردها المالية، وأن تعتمد فى قراراتها على اللامركزية الإدارية عن .


>- ننشر نص مشروع قانون الوفد لـ"الإدارة المحلية" قبل عرضه على البرلمان
>
>- نائب: نختلف مع مشروع الحكومة لـ"الإدارة المحلية" فى الانتخابات بنظام المختلط
>
>- مسودة مشروع قانون الحكومة بشأن "الإدارة المحلية".. يعتمد النظام المختلط بانتخابات المحليات.. إنشاء المحافظات وتحديد مسئولياتها وتغيير أسمائها بقرار الرئيس بعد موافقة الحكومة أبرز ملامح القانون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف