كمال حبيب: ضيق تركى بالإخوان ودوائر فى السلطة تستشعر عبئهم على أنقرة

قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن هناك اتجاها قويا داخل الدوائر التركية لتغيير النظرة تجاه الإخوان، والذين تكشف للأتراك كثير مما كانوا لا يعرفونه عنهم فيما يتعلق بالخلافات الداخلية والتنازع حول إدارة المحطات الإعلامية وما يستتبع ذلك من القدح فى الذمم المالية وغيره.

وأضاف حبيب لـ"اليوم السابع": "لم يعد للإخوان الهالة التى كان ينظر بها الأتراك إليهم، وهناك دوائر فى أروقة السلطة التركية وصناعة القرار يشعرون بالعبء الذى يمثله الإخوان على تركيا"، لافتا إلى أن هناك ضيق تركى بالإخوان بيد أنه لا يبدو على الأقل فى الأفق المنظور حدوث تغييرات كبيرة على الأرض تقول إن هناك تغير درامى فى الموقف التركى من الإخوان، موضحا أن أردوغان لا زال يعتبر مسألة عدم التخلى عنهم مسألة أخلاقية متصلة بعقيدته هو شخصيا تجاههم.

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